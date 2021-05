FIDEO: Tsjerketsjinst út de Grote Kerk yn Dokkum wei

Yn Fryslân ferfalle in soad tsjerketsjinsten yn ferbân mei it coronafirus. Om Friezen dochs in tsjerketsjinst meimeitsje litte te kinnen, stjoert Omrop Fryslân alle sneinen live in tsjinst út. Dizze snein kaam de tsjinst út Grote Kerk yn Dokkum wei. De foargonger is dûmny Ton van der Wekken. Jochem Wiersma is de oargelist en der is muzikale meiwurking fan Salvation.