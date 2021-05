Ien spiler dy't net doart en fjouwer oare hichtepunten fan de helyhuldiging

Foardat der ek mar ien in helikopter yn mocht, wie der in útgebreide ynstruksje. Oer de wjukken, en dat dy net opholden te draaien as de helikopter wer oan de grûn stean soe, dus springe wie ferbean. Oer it lawaai ûnderweis, en dat it hiel lûd is, sadat je in koptelefoan op moasten as je net dôf wurde woene. En oer dy koptelefoan, mei in mikrofoan deryn: wa't himsels net hearde op dy koptelefoan, wie foar de oaren ek net te ferstean. Trainer Henk de Jong hie gau yn de gaten dat dy mikrofoan noch hielendal net sa maklik te finen wie...