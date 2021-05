Earste iepenloftspul fan start yn Ryptsjerk: "Ik loop te juichen"

In soad oare iepenloftspullen gean net troch of wurde ferskood nei takom jier. Yn Ryptsjerk doarre sy it wol oan. Regisseur Hans van Buuren is út de skroeven dat is spul los gean kin. "Ja dat is geweldig, ik droom hier nu al van!"

Yn 2018 is it plan foar de foarstelling al betocht. Ferline jier soe it stik yn premjêre gean, mar troch corona koe dat net trochgean. It is efkes ôfwachtsje oft de foarstellings yn septimber wol starte sille, mar de organisaasje en akteurs bliuwe posityf. "We gean in soad oefenjen en ik gean der wol fan út dat it troch giet", seit akteur Jelle Schreuder. It is de earste kear dat hy oan sa'n stik meidocht. Hy hat der in protte nocht oan. "It is wol spannend, mar it is wol hiel leuk om te dwaan."