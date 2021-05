LIVE: Sjoch mei nei de helikopterhuldiging fan SC Cambuur

SC Cambuur is kampioen fan de earste difyzje en de spilers en stêf wurde huldige op in bysûndere wize. In tradisjonele huldiging is net mooglik fanwege it coronafirus, dêrom meitsje se in helikopterflecht oer Ljouwert. Folgje it rjochtstreeks by Omrop Fryslân fia ûndersteande livestream.