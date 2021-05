Fryske VVD-foarsitter: "De rebûlje yn Den Haag is net goed foar ús polityk oansjen"

"Wat der de ôfrûne moannen bard is, dat is net goed foar it oansjen fan de polityk," seit Van Brussel. It docht bliken dat premier Rutte en it kabinet muoite hiene mei krityske koälysje-Keamerleden. Opmerkingen oer it 'sensibiliseren' fan CDA-Keamerlid Pieter Omtzigt skeaten by in soad minsken yn it ferkearde kielsgat.

Wurkje oan bestjoerskultuer

It gie lykwols oer in wichtich ûnderwerp: de taslagge-affêre, dêr't tûzenen âlden troch dupearre binne. Yn de Twadde Keamer waard tongersdei debatearre oer de bestjoerskultuer. "Der is erkend dat der flaters makke binne en dat de bestjoerskultuer oars moat. Ik hoopje dat dêr wol oan wurke wurdt," seit Van Brussel.

Van Brussel fynt lykwols ek dat de Haachske polityk foarútsjen moat. "It is wichtich dat it betrouwen ûnderling, mar ek foaral dat it betrouwen by de ynwenners weromkomt."