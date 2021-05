Boer De Wolff jout de hoop op greidefûgels op: "Oer twa jier is der neat mear"

It docht him sear dat de fûgels der hast net mear binne. "It wie it moaie fan eartiids, der wie fan alles wat. It wie yn ferhâlding, yn lykwicht. Dat is no net mear." It ferskil mei eartiids it grut. "Us pake moast altyd twahûndert ljipaaien leverje. Dy helle hy gewoan fan syn lân, sa folle greidefûgels sieten hjir."

In oplossing is der net, seit De Wolff. "Minsken wolle dat net. Sy begripe it ek net. Dit is gewoan útroeierij." Hy soe graach wolle dat der in bettere ferdieling komt tusken de fûgels en de foksen. Mar dat is dreech, want der komme hieltyd mear foksen by.

Hy hat de hoop opjûn. "Dit wie no myn ôfskied. Dy foks fret hjir de skries de kop derôf en dan rint hy fierder nei de folgjende skries. Dat is noch twa jier of sa, dan is der neat mear."