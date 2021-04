Paulissen oer lykspul Cambuur: "1-1 is prima tegen een goede ploeg"

"We gingen volle bak voor de overwinning," seit Paulissen. "Maar we hadden een beetje pech met die 0-1. Aan het einde merk je dat het er gewoon niet meer in zit. We hebben er alles aan gedaan, 1-1 is prima tegen een goede ploeg."

Oan de ein fan de wedstriid kaam it net mear ta in hurde striid, erkent de middenfjilder. "Voor mijn gevoel waren alleen de laatste twee minuten een soort wapenstilstand. Moet je dan alles gaan doen voor die overwinning en daardoor kans lopen dat je de bal er zelf in krijgt? Het is hinken op twee gedachten."

Lang om let wer publyk

Paulissen wie wol optein dat der wer publyk by de wedstriid wêze mocht. "Daar doe je het als voetballer voor. Je kunt even los gaan. Iedereen heeft dat wel gemist. En nu zaten er nog maar 2,5 duizend. Bij de warming up zaten er al mensen. Het gaf iedereen goede energie."