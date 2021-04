Van de Erve hâldt op by Koninklijke Horeca Nederland: "Veel geleerd van crisis"

De krisis is noch net oer, der komt neffens Van de Erve noch in drege tiid foar de hoareka oan. "Maar je moet toch een keer besluiten op te houden als je termijn er op zit. Die van mij zat er eigenlijk aan het begin van de crisis al op. Maar toen hebben ze mij gevraagd of ik ze door de crisis wilde loodsen."

Troch de krisis loadsje

Dy taak wie noch flink swier, jout de hoarekaman oan. "Een eigen bedrijf draaiende houden, alle gesprekken, de emoties van horecaondernemers die mij belden. Het heeft er wel ingehakt. Maar ik kijk met veel plezier terug, ik heb hele mooie momenten mee mogen maken. En van de crisis heb ik ook een heleboel geleerd. Ik wil nog van alles gaan doen, maar ik neem ook even een paar weken rust."

Hoe komt it nei corona?

Grutste soarch foar de takomst fynt Van de Erve de finansjele posysje fan hoarekasaken nei de coronakrisis. "De horeca krijgt aardige klappen. Ik maak me daar wel zorgen over. Mijn grootste zorg is dat de overheid ons straks failliet verklaart en dat de Belastingdienst langskomt om de belasting die de afgelopen anderhalf jaar niet hebben betaald te innen. Toch denk ik dat ik een mooie brancheorganisatie achterlaat. Het is nu aan mijn opvolger om dat de continueren."