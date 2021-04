Mega-operaasje om flaggemêst op tsjerke Friens te ferfangen

De oplossing is in grutte kraan, dy't de nije peal fia it dakrút deryn takelje moat. In hiel och heden foar in lytse ferfanging. Dochs is it bot nedich, sa fertelt bestjoerslid Siep van Lingen. De houten peallen binne loch en swier, en wurde hieltyd dreger om út te stekken. Benammen no't de frijwilligers op leeftiid komme.

De hiele put duorret úteinlik net langer as in oere. Njonken de tsjerke fan Friens ha ek de tsjerken fan Reduzum en Idaerd freed in nije flaggestôk krigen.