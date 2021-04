'Each foar de soarch' by Omrop Fryslân: stjoer dyn ferhaal foar 3 maaie

Wolle jo of wolst do in komplimint jaan oan of in ferhaal kwyt oer in meiwurker yn de soarch dan kin dat. Mail it ferhaal nei soarch@omropfryslan.nl, fertel wêrom't dizze persoan in plaat of komplimint fertsjinnet. De hiele dei by Omrop Fryslân dus: Each foar de soarch!