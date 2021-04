Doek falt nei 26 jier foar Iepenloftspul Opsterlân: "It docht gewoan sear"

Neffens foarsitter Hielke Reitsma luts it iepenloftspul fan Opsterlân de lêste jierren net genôch besikers om foldwaande jild yn it laadsje te bringen. "Der binne sa'n protte iepenloftspullen en net elkenien kin nei elk iepenloftspul. Der kamen wat te min minsken by ús op de lêste foarstellingen. Dus eins hat it sukses fan de iepenloftspullen yn Fryslân ús in bytsje de das om dien."

Skuldeaskers en min waar

It iepenloftspul hie noch wat skuldeaskers dy't sy net betelje koene. Neffens Reitsma ha se der alles oan dien om it wol foarinoar te krijen. "Ludike aksjes yn coronatiid, wc-papier ferkeapje, crowdfunding, sis it mar. Mar troch corona koene we dat net op 'e hispel sette."

Ek it waar fan de ôfrûne jierren yn de perioaden fan de foarstellingen siet net mei. "Wy koenen yn ús smûke iepenloftteäterke mar sa'n 250 oant 300 minsken hâlde en as in protte minsken dan net komme kinne fanwegen it waar, en de kosten binne der wol, dan giet it hurd."