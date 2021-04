Wedstriid frouljusteam Hearrenfean skrast om corona

De kompetysjewedstriid fan it frouljusteam fan SC Hearrenfean tsjin Excelsior giet freedtejûn net troch. De twa teams soenen elkoar treffe yn Nijhoarne, mar by de ploech fan de Rotterdammers is in coronagefal fêststeld. Tal fan oare spylsters ha yn nau kontakt west mei de besmette persoan.