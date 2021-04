Trije nije leden yn stichtingsbestjoer SC Cambuur

Hayo Apotheker is op it stuit it iennige lid fan it stichtingsbestjoer. De rest stapte oardel wike lyn op nei bedrigings oan ûnder oare it adres fan earefoarsitter Ype Smid troch in wurknimmer by SC Cambuur.

Opfallend is dat Van der Zee no yn de Ried fan Kommissarissen sit, mar dus de oerstap makket nei it stichtingsbestjoer. Hornstra is lid fan supportersferiening Cambuur Culture.