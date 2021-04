Waadhoeke freget ynput ynwenners oer takomst swimbaden

Krekt as in soad gemeenten sit Waadhoeke yn swier waar. De krimp en fergrizing fan de befolking yn de gemeente hat ynfloed op it takomstich gebrûk fan de baden en op it oanbod. Ek de lokaasjes fan de swimbaden wurde besjoen.

Op it stuit binne der twa iepenbiere oerdekte swimbaden, in iepenloftswimbad en in ynstruksjebassin. De swimbaden binne eigendom fan private partijen. De gemeente jout no allinnich alle jierren jild oan it swimbad yn Sint-Anne. It swimbad yn Menaam hat in pear kear jild krigen.

Stekproef

By it meitsjen fan in beslissing, wol de gemeente ynwenners om harren miening freegje. In ûndersyksburo hat dêrfoar in enkête opsteld. Der wurdt in stekproef dien: in part fan de ynwenners fan Waadhoeke ûntfangt ynkoarten in brief mei in útnûging om mei te dwaan.

De gemeenteried nimt foar de simmer in beslút oft de swimbaden bliuwe kinne of dat der nijbou komme moat.