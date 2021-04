Stellerij op Noarderbegraafplak Ljouwert soarget foar pine by neibesteanden

Syn omkesizzer lit in foto sjen fan ien fan de bylden dy't stellen is. It giet om in grutte ingel fan in 50 sintimeter heech. "Ja, dy is goed swier. Dat is gewoan beton. De keunstblommen dy't der yn sitte binne ek swierder makke mei sân. Dat hawwe se gewoan stikken makke, skande."

Grêven skeind

Wat Poelstra is meast rekket is dat it grêf skeind is. "Wy komme hjir op de jierdeis, op feestdagen. Dit is foar ús as famylje in hiel belangryk plak. Dêr moatte je ôfbliuwe. Bliuw fan in oar syn guod ôf. As sy it hawwe wolle, kinne sy it ek freegje."

De omkesizzer lit Poelstra in berjocht sjen. Der stiet dat der mooglik in persoan oanholden is. It is in skrale treast: "It giet der net om dat je it kwyt binne, mar de famylje wol der graach wer wat delsette en it moat net wer kwyt."