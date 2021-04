Grouster feroardiele ta wurkstraf foar riden mei himp en xtc-pillen

In 29-jierrige ynwenner fan Grou is feroardiele ta in maksimale wurkstraf fan 240 oeren foar it omriden mei drugs. De fertochte ried yn jannewaris 2019 troch Berltsum mei hast 50 xtc-pillen en sa'n 4 kilo himp, mei in wearde fan sa'n 16.000 euro. De offisier easke fjouwer moannen sel, mar der koe net bewiisd wurde dat de man yn drugs hannele. Dêrom bliuwt de straf beheind ta in wurkstraf.