Measte jûnsklokboetes útdield yn de gemeente Ljouwert

Nei Ljouwert folgje de gemeenten Súdwest-Fryslân mei 388 en Smellingerlân mei 329 boetes. Op Skiermûntseach binne de minste boetes útskreaun: mei-inoar wiene it wol fjouwer.

De jûnsklok tsjin de fersprieding fan it coronafirus waard op 23 jannewaris troch it kabinet ynsteld en ferrûn woansdeitemoarn. De plysje hat lanlik 95.000 boetes útskreaun foar it skienen fan de jûnsklok.