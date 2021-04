Riedsleden ferbjustere oer besletten geitehâlderij-oerlis Weststellingwerf

Ien fan de opstapte riedsleden is Ton Mulder fan de fraksje fan Blijf Stellingwarfs. Hy leit út dat der net praat wurde mocht oer it ûnderwerp, it gie om in besletten riedsgearkomste. "In de 19 jaar dat ik in de raad zit heb ik dat nog nooit meegemaakt. De burgemeester heeft er ook veel moeite mee gehad. Het was heel chaotisch."

Iepen polityk

Mulder pleitet foar in iepen en demokratyske polityk. "Een politiek waarin burgers weten waarover we praten en beslissingen nemen. Dat hebben we meteen aangegeven: dit moet in openbaarheid. Je hebt het recht om je mening te geven, of je nu voor of tegen bent. De raadsleden moeten dat mee kunnen nemen. Maar dat was hier weggevaagd."