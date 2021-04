Ljouwert jout kuierders romte: auto's út binnenstêd, fytsplakken en stekken by Prinsetún

De sneonsmerk oan de Nijstêd komt op de strjitte te stean, yn stee fan op de stoepe. Sa kinne kuierders dus ek oer de dyk. Fierder wol de gemeente sintrale fytsestallingen, sa't der op de stoepen yn it winkelgebiet ek wer mear romte komt.

Ienrjochtingsferkear

De gemeente seit ek ienrjochtingsferkear ynstelle te kinnen oan de Kleine Kerkstraat, Lombardsteeg, Doelesteeg en de stille kant fan de Nijstêd. Dizze strjitten binne smel en faak drok.

Prinsetún en De Skrâns

Om de Prinsetún hinne komme stekken en yn it park wurde gasthearen ynset foar tafersjoch op drokte en it hâlden fan 1,5 meter ôfstân. As it te drok is, kin it park ôfsletten wurde. Op De Skrâns wurde fytsestallingen ferpleatst nei sintrale plakken op de parkearfakken yn de middenstreek. Sa ûntstiet der mear romte op de stoepen.