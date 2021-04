It wurdt stil yn de Joadske skoalle yn Ljouwert: learlingen nimme ôfskie

Wat der mei it lege gebou barre sil, is net bekend. De bern ferhúzje mei alle oare bern nei in tydlike lokaasje. As it haadgebouw oan de St. Anthonystrjitte klear is, geane se allegearre werom. "Ik ben blij dat we dan weer met alle groepen en kinderen bij elkaar zitten. Toch zal ik dit gebouw missen. Er zijn hier verdrietige dingen gebeurd met kinderen zoals ons. Daar heb ik vaak tijdens de lessen aan gedacht," seit learling Fien Folkerts.

It drama fan de oarloch

Mei de oare learlingen fertelden se by it Joadske monument neist de skoalle it ferhaal fan de âld-leerlingen Bram en Eva Beem. Sy dûkten ûnder op de Veluwe, mar waarden ferret. De beide bern binne fermoarde yn konsintraasjekamp Auschwitz. De âlden oerlibben de oarloch. Se kamen noait mear oer dit drama hinne. "Als we lachten, lachten we met ons gezicht, niet met ons hart."