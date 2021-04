Mear as twatûzen fans by Cambuur-De Graafschap: "Dat is miskien wol it moaiste"

De promoasje is behelle, de titel is binnen. Je soene sizze dat Cambuur nergens mear foar spilet, mar dat is neffens trainer Henk de Jong net wier. De klup wol de lêste trije wedstriden 'gewoan' winne en ek de fjirde perioadetitel op syn namme skriuwe. Cambuur start mei deselde basisspilers as de lêste wiken, fertelt De Jong: "Wy geane gewoan spyljen om te winnen. Dat moat ek. Dat soe Mike Snoei sels ek dwaan."

Allinnich Jamie Jacobs en Stanley Akoy ûntbrekke troch in blessuere by de seleksje, dy't ûntspannen talibbet nei de konfrontaasje mei de nûmer twa fan de earste difyzje. Dat fernimt ek Michael Breij. "De sfeer is heel anders, want we hebben ons doel behaald. Maar we moeten gewoon voor de drie punten spelen. Als het wat slapper is, moeten we elkaar ook gewoon terechtwijzen."

De Jong hat op de trainings dizze wike wol besocht om syn spilers op skerp te setten. Hoe krekt? "Sa no en dan even lekker foeterje. Mar, ik bin ek net gek. It kin beide kanten op gean. It kin ek hiel goed rinne." Soargen oer de ynset fan syn ploech hat De Jong lykwols net. "Ik fertrou myn jongens hûndert prosint."