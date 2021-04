HEA! De attraksjes fan Kas

De bruorren Ritske en Rintsje Kas fan Sint-Anne hannelje yn merke-attraksje foar lytse bern, lykas treintsjes, draaimûntsjes en bewegende bisten. Troch corona leit de hannel wat stil, en dêrom hawwe de bruorren no in online-feiling opset om sa in wat grutter publyk te berikken. De taakferdieling tusken de mannen is dúdlik: Ritske docht de ferkeap en Rintsje is der foar de reparaasjes en de opknappers.