Jubileumedysje Snitswike opnij skrast; organisaasje siket alternatyf

Foarich jier soe de Snitswike foar de 85ste kear hâlden wurde, mar de jubileumedysje waard yn ferbân mei it coronafirus trochskood nei dit jier. De tradisjonele merke op it Martiniplein gie wol troch.

Underdielen net skiede

De Snitswike bestiet út in oantal fêste eleminten. Op freed, de earste dei fan de Snitswike, is de feestlike iepening yn it teäter, folge troch De Vlootschouw. Dêrneist binne der yn de wike dy't dêrop folget sylwedstriden op de Snitser Mar en ferskate festiviteiten yn de stêd. Dy ûnderdielen binne ûnlosmaklik mei inoar ferbûn. Dêrneist komme der meast tûzenen minsken op de Snitswike ôf.

De organisaasje wol dy ûnderdielen net fan inoar skiede sadat se better binnen de coronamaatregelen passe en hat dêrom besletten de feestwike folslein te skrassen. "Dit A-merk en bijbehorende invulling moet je koesteren. Kan dit niet, dan organiseer je geen Sneekweek", sizze de stakeholders.

Alternative ynfolling

De belutsen partijen sjogge no nei in eigen alternative ynfolling binnen de mooglikheden dy't der binne. De Koninklijke Watersportvereniging Sneek oerwaget wedstriden te organisearjen op de Snitser Mar.

Yn de binnenstêd bûgje de mienskiplike organisatoaren - de Vereniging Ondernemend Sneek, Stichting uit in Sneek en Sneek Promotion - har yn oerlis mei de gemeente Súdwest-Fryslân oer in alternatyf (kultureel) programma yn de moannen july en augustus.

De plannen binne ûnder foarbehâld fan de ûntwikkeling fan it coronafirus en de kabinetsmaatregels.