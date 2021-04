Achtste Fryske faksinaasjelokaasje iepene yn Appelskea

Boargemaster Oosterman is tefreden dat ynwenners fan súdeast-Fryslân no ek tichtby hûs harren faksinaasje helje kinne. Hy priizge de ynwenners fan syn gemeente om't dy har goed oan de coronamaatregels hâlden hawwe. "We hebben weinig boetes hoeven uitdelen, al was het soms druk in de natuurgebieden."

Dochs binne der yn Eaststellingwerf noch te folle besmettings, fynt Oosterman: "We zijn er nog niet." Direkteur Margreet de Graaf fan GGD Fryslân is bliid dat alle ynwenners fan Fryslân op koarte ôfstân fan in faksinaasjelokaasje wenje.

Sadree't der genôch faksin is, kin de GGD yn de provinsje 77.000 prippen de wike sette. Op dit stuit binne dat der 20.000 de wike. Yn de tennishal yn Appelskea wurde earst 250 oant 300 prippen set. Dat giet letter rjochting de 1.000 prikken deis.