PODCAST Smokkelbern #4: "Ze zijn een leven lang bij me gebleven"

Jetty van der Hoek is yn Utrecht yn de ûnderdûk berne. As poppe fan in pear moannen âld wurdt se nei Bovenknijpe (no De Knipe) yn Fryslân smokkele. De famylje Van der Molen bestiet út trije net troude susters en in broer, dy't mei de komst fan Jetty in nij gesin stichtsje.

Nei de oarloch docht bliken dat Jetty har âlden en broerke op oare ûnderdûkadressen de oarloch oerlibbe ha. Se nimme Jetty wer by har, mar it kostet se de grutste muoite om mei-inoar in takomst op te bouwen. Jetty mist har Fryske 'âlden', en dat is oarsom ek sa. De famylje Van der Molen nimt in opmerklik beslút: se ferhúzje nei Zeist, om sa by Jetty yn de buert te wêzen.