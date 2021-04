Kollum: "Tsjuster ferline"

Yn opdracht fan it turnbûn is der in tsjok rapport kommen oer misstannen yn it turnjen. Sa'n fjouwerhûndert siden, mei as konklúzje dat hast trijekwart fan de topsporters te meitsjen hân hat mei grins oergeand gedrach, yn it lêste sportjier. En dan giet it oer twang, machtsmisbrûk, oansette ta gewichtsferlies, trochtraine by blessueres, en dêr gjin eigen kar yn meitsje meie. In tredde fan de gymsporters jout oan dat se ûnderfining ha mei psychysk, ferbaal of fysyk geweld. Ek gedrach dat seksueel oer de grins gie, komt foar. By de âld-topsporters kaam it sels by 85 prosint foar. Ungelooflike getallen.

It is nochal wat. De foarsitter fan it turnbûn KNGU sei yn de parsekonferinsje dan ek dat de bûn ekskuzen oanbiedt. Der moat erkenning komme foar dit tsjustere ferline fan de sport, en foar de pine dy't sporters ûnderfûn hawwe.

Al jierren komme der heftige ferhalen fan âld-topturnsters nei bûten. It wiene meastentiids de froulju dy't hjir mei te meitsjen krigen. It iene ferhaal like it oare oan te stekken, mar it bûn stuts elke kear wer de holle yn it sân. Dan waard der in trainer op non-aktyf steld, en in pear moannen letter koe er wer gewoan fierder. As je dit wat folgje, dan begripe je it net. It like wol oft se hielendal ferbline wiene troch it sukses fan de Nederlânske turnsters en turners. De seal op It Hearrefean waard te lyts - de gemeente hat foar 1,3 miljoen euro in nije byboud ferline jier. It kin net op.

Mar ferline simmer kamen der wol in hiel soad ferfelende fragen binnen by de KNGU. Yn novimber waard pas echt dúdlik wat foar maffiapraktiken we hjir einliks oan it wurk seagen. Doe kaam nei bûten dat NOS-turnferslachjouwer Hans van Zetten - ferneamd wurden troch syn kommentaar by Epkes Olympyske goud: "En hij staat!" - in ûndersyk nei de misstannen yn it turnen probearre tsjin te wurkjen. Yn syn bûk mei de titel 'Hij staat', handich as Van Zetten is, helle hy hurd út nei trije turnsters dy't tsien jier lyn al ferhalen oer in trainer nei bûten brochten. De NOS hat Van Zetten net mear ynhierd.

Ast hearre wolst hoe yntimidearjend dit allegearre is, lústerje dan even nei it petear mei eks-turnster Petra Witjes yn Met Het Oog Op Morgen fan tiisdei. Se seit dêr dat se sels no noch op har wurden lette moat.

De gefolgen foar de âld-turners binne net mislik. Oant 2007, docht bliken út dit ûndersyk, wie der in spikerhurde East-Europeeske trainingskultuur. Al die rotsoai waard sjoen as normaal. En de âld-turners meie no sjen hoe't se nei jierren mei soks as normaal, harren rêde kinne yn de echte wrâld. Mei posttraumatysk stress syndroom, depresjes en persoanlikheidsstoarnissen ta gefolch - oftewol, kapot makke libbens. Nee, oan Epke sjogge we it net, of hy hat de dûns ûntsprongen, gelokkich yn dat gefal, mar no draait it in kear net om him.

It bûn hat der altyd by stean te sjen as in knyn yn koplampen. Oant no ta ha se eins neat dien. Sjoch harren pupillen dochs ris oer de matten fleanen, en oh, pas op, want dêr fljocht Epke leech oer. It sjocht der spektakulêr út, en docht it goed op byld. En dêrom is dy turnseal op It Hearrefean ek te lyts wurden: wa wol dit no net! No, tink dêr nei dit rapport noch mar ris oer nei.

Want ik freegje my ôf oft it wol oankommen is. Yn in net East-Europeeske wrâld, litte we dy 'normaal' neame foar it gemak, stapt in bestjoer nei sa'n ferneatigjend rapport nammentlik op. In bestjoer is ferantwurdlik foar it heden, mar ek it ferline. En no stiet swart-op-wyt wat foar tsjuster ferline de turnwrâld yn Nederlân hat. En dan bist der net mei in 'sorry'. En opteine sportberjochten as: 'hey, Epke mei sa goed as wis nei de Olympyske Spelen!' dêr moatte wy as sjoernalisten miskien ek even mei ophâlde."