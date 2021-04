Feangreidefyzje ropt fragen op by lânbou-organisaasjes en boargers

Lânbou-organisaasje LTO neamde de Fryske feangreide-oanpak woansdei 'net fan ûnderen op en net transparant'. Boeren yn it gebiet wurde beneidiele, trochdat harren bedriuwen en grûn no al ûnferkeapber wêze soene, sei LTO-wurdfierder Jan Teade Kooistra. "En sa rekkenet de oerheid nei himsels ta."

De radikaalste ôfwizing kaam fan Farmers Defence Force. "Kostbare landbouwgrond dreigt opgeofferd te worden ten behoeve van de natuurhype", sei sekretaris Cees de Boer fan de ôfdieling Fryslân.

Wetterpeil omheech

Provinsje en wetterskip wolle yn in part fan it feangreidegebiet it wetterpeil ferheegje, om sa it fierder sakjen fan de grûn tsjin te gean. Foar boeren dy't útkocht wurde moatte of in legere opbringst hawwe, komt der finansjele kompensaasje. Boeren dy't trochbuorkje yn it gebiet hâlde rekken mei ferskate problemen lykas in koarter seizoen om it fee te weidzjen en mear feesyktes.

'Hardheidsclausule'

Allegearre saken dy't harren op kosten jeie. Femke Wiersma fan de Nationale Melkveehouders Vakbond frege dêrom om in 'hardheidsclausule' yn de feangreide-oanpak. As wetterpeilferheging yn in gebiet foar tefolle problemen soarget, dan moat dy ek wer weromdraaid wurde kinne. Ek sitte in soad boere-organisaasjes yn noed oer mooglike hegere wetterskipslêsten yn de takomst.