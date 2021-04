Professor Jensma: "Managen fan minderheden is dé útdaging fan dizze tiid"

Learlingen fan middelbere skoallen en studinten dy't trochstreame wolle, hawwe noch oant 1 maaie de tiid om har yn te skriuwen foar in oplieding oan it mbû, hbû of de universiteit. It kiezen fan in stúdzje is foar de measte minsken in drege put, want je ferbine je der wol foar trije of fjouwer jier oan.

Ien universitêre oplieding mei in bysûnder Frysk rantsje is de oplieding Minorities & Mulltilingualism. By dizze stúdzje leare je oer diversiteit yn de mienskip en kinne je je boppedat spesjalisearje yn de Fryske taal en kultuer.