Kompromis doarpshûs en útbater kafee Baard, kafeehâlder Prins wol "nokke"

De problemen ûntstiene doe't it minder waard mei de sûnens fan Cobus. De corona kaam dêr noch boppe-op. Cobus en syn frou Aggie Brouwer woene in diel fan it jild dat se yn it kafee stutsen hiene, werom hawwe fan it doarpshûs en dan fuort.

Der wiene petearen tusken de stichting fan it doarpshûs en de eksploitanten om in nije hierder te sykjen dy't it kafee runne koe. Dy partij waard fûn en soe fan 1 maaie ôf begjinne. Cobus en Aggie hawwe, sa sizze sy, 50.000 euro ynvestearre yn it kafee en de nije eigeners moatte neffens harren wol ta de bûse om saken oer te nimmen.

Patstelling

Mar it jild is net de haadsaak, giet Cobus fierder. Beide partijen hawwe net goed hannele en op in stuit de hakken yn it sân set. Neffens in befreone advokaat stiene Cobus en Aggie sterk en doe't it doarpshûs ek mei in rjochtsaak begûn, ûntstie der in patstelling. De kafeehâlder krige foarearst gelyk fan de rjochter.

"Dus nokke"

In bemiddelder út it doarp is no op in kompromis útkaam mei in bedrach derby. Mar dochs wol Prins net langer yn Baard bliuwe. Hy wol net mear te meitsjen hawwe mei in stichting dêr't er net mei troch ien doar kin. "Dus nokke." Tefreden is er net, mar se gean wol akkoart en ferhúzje.