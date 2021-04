Learlingen Comenius Mariënburg dogge eksamen yn Ljouwerter iishal

It liket allegear hiel echt by it proefeksamen. De regels binne dizze woansdeitemoarn presys itselde en der wurdt ek echt in toets makke. "Wy wolle de learlingen hjirmei echt alfêst it gefoel jaan fan hoe't it der daliks oan ta giet", sa fertelt dosint Matthijs van der Steege fan it Comenius. "Dat se daliks witte hoe't it is om salang efterinoar dwaande te wêzen en hoe't it allegear wurket mei iten en drinken en nei de wc gean."

Mar ek foar de dosinten en begelieders is it dit jier needsaaklik om ris te sjen hoe't it op sa'n oare lokaasje giet. "We sitte no yn de iishockeyhal en dat is foar ús fansels ek efkes útfine hoe't it allegear wurket. Ha we bygelyks genôch romte ynpland en binne de rinrûten dúdlik?"