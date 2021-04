Alle folwoeksen eilanners krije ein maaie earste coronafaksin

GGD Fryslân hat derfoar keazen om de minsken fan 18 oant 60 jier op de eilannen te faksinearjen, sadat dy sels net hoege te reizgjen. De eilanners krije in útnûging tastjoerd en kinne dêrnei belje foar in ôfspraak. Se krije it Pfizerfaksin.

De GGD ferwachtet dat 6.000 eilanners troch de gemeente in útnûging krije. Bewenners dy't al earder in útnûging fan it RIVM krigen hawwe, kinne dy oan de kant lizze.

Eilannen op foarsprong

De eilanners rinne mei de faksinaasje foar op oare gemeenten. Op Skiermûntseach hat ûnderwilens 40 prosint fan de ynwenners twa ynintingen hân. Op It Amelân, Skylge en Flylân is dat tusken de 25 en 30 prosint.

Yn de Fryske gemeenten oan de fêste wâl skommelet it persintaazje dat twa faksinaasjes fan de GGD krigen hat om de 5 prosint hinne. Tusken de 13 en 19 prosint hat ien prik hân. Dêrneist is der oan de fêste wâl noch in grutte groep dy't by de húsdokters, soarchynstellingen en sikehûzen ien of twa kear faksinearre is.