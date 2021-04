HEA! Buorkje by Jan van der Wal (77)

Hy hat tweintich hokkelingen, santjin skiep, pauwen, kninen, kalkoenen en noch wat oar lytsfee. Jan van der Wal (77) út Wânswert fynt it soargjen foar syn fee it moaiste wat der is. Dat wêrom soe er mei pensjoen gean? HEA! wie goed tsien jier lyn ek by Van der Wal op de pleats en sjocht mei him werom en foarút.