Aldemardum nei de boskrellen: "Blijkbaar is, op het kampvuur na, bij iedereen het licht uitgegaan"

"Ik hie net ferwachte dat it sa gean soe. Ik siet mei in freondinne gesellich te picknicken. Om in oere of 7 woene wy nei hûs ta. Doe seagen we reek boppe de bosk útkommen. Wy derhinne, want wy woene sjen wat der te rêden wie. Ik hie it net sa yn de gaten, mar ynienen wie der plysje. Ik seach myn jongere broerke fierderop stean en woe him derwei helje."

Doe kaam se ûnbedoeld tusken de plysje en de oaren yn te stean. "Ik wist net mear hokker kant ik op moast. Doe bin ik mar mei de hannen omheech op de plysje ôfrûn en doe krige ik klappen." Se fynt it spitich dat it sa út de hân rûn is, mar leit de ferantwurdlikens ek by harsels. Se hie earder fuortgean moatten, fynt se.