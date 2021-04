Fryske terrassen binne wer iepen:"Biertje erbij, zonnetje, wat wil je meer"

Ljouwert

Yn Ljouwert hat in húsbaas in groep studinten dy't in keamer by him hiere útnûge foar in drankje op it terras. Hy wol nei eigen sizzen de studinten en de ûndernimmers 'een hart onder de riem steken'. Mei de útnûging oan de studinten wol hy sjen litte dat der ek positive dingen barre yn coronatiid.

Efkes fierderop yn de stêd sit ferslachjouwer Auke Zeldenrust op it terras fan kafee De Rus. Om 12.00 waard ek dêr it earste bierke servearre oan de stamgasten. "Mooi weer, goed terras, het bier smaakt. Ik heb het vooral in het begin heel erg gemist", seit fêste gast Herman. Eigener Guido de Mari is ek bliid om elkenien wer te sjen: "Het is goed om iedereen te zien, dat is heel fijn. We hebben ook wat ballonnen opgehangen, want ook al is het anders, we maken er toch weer een feestje van."