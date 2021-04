Fjouwer oanhâldingen foar fandalisme mei âld en nij yn Twizel

De trije út Achtkarspelen waarden op 12 en 13 april oppakt. Se wurde fertocht fan ûnder oare it omseagjen fan beammen foar in brânbult op de krusing Piterpolle/Simke Kloostermanstrjitte. Dêr is foar 22.000 euro oan skea oanrjochte. De gemeente Achtkarspelen en oare partijen hawwe oanjefte dien.

Nei it ûndersyk kaam de fjirde fertochte, de man út Enschede, yn byld. Dy is op 21 april heard troch de plysje. It ûndersyk is noch net klear. De plysje slút mear oanhâldingen net út.