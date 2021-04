Skiermûntseach kriget eigen rûte mei miniatuerpopkes

By de VVV op it eilân kaam it idee dus nei in besite oan de fêste wâl, sa seit Joke Eijer: "Het is een activiteit die je lekker buiten kan doen. En dat is in coronatijd natuurlijk helemaal fantastisch. Lekker wandelen of fietsen met je eigen huishouden en erop uit."

Miny-mûntsen ek oanwêzich

Oer it hiele eilân hinne binne sa'n fyftich tafrieltsjes ferspraat, dy't op in plattegrûn werom te finen binne. "We hebben bijvoorbeeld in de haven een tafereeltje waarbij de eilandgasten worden uitgezwaaid en verwelkomd. En uiteraard zijn er in de buurt van het standbeeld van de Schiere Monnik hier in het dorp mini-monniken te vinden als je goed zoekt."