Terrassen wer iepen: "Het is niet rendabel, maar dat maakt me niet uit"

Christel Koning is eigener fan restaurant it Hof van de Koning en foarsitter fan de ôfdieling It Hearrenfean fan Keninklike Hoareka Nederlân. Sy is benammen bliid dat se wer iepen kin, hoewol't it dus net in soad jild opsmite sil: "We kunnen niet wachten! We hebben meer dan genoeg tijd gehad om onze terrassen in te richten. We zien het ook aan onze medewerkers, iedereen is er aan toe."

'Onderdeel van de oplossing'

Dochs binne der ek minsken dy't sizze dat it noch te betiid is om de terrassen iepen te smiten. Mar Koning wiist op de drokte mei Keningsdei: "Het laatste dat wij willen is dat er meer besmettingen komen, dus we kijken heel goed naar hoe we onze terrassen zo veilig mogelijk open kunnen doen. Als je kijkt naar de drukte in de parken, laat ons dan politie en handhaving helpen. Dan kunnen mensen veilig uit, maar wel op een veilige manier verspreid. Ik hoop dat men ziet dat wij onderdeel van de oplossing zijn en geen onderdeel van het probleem. Wij horen ook wat de zorg zegt, en het laatste dat wij willen is extra werk voor de ziekenhuizen opleveren."