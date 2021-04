Spatskermen en luchtferfarsking: grutte ynhelslach teory-eksamens rydbewiis

"De praktijkexamens konden we al sinds maart weer afnemen, de theorie miste nog", seit wurdfierder Irene Heldens fan it CBR tsjin Omrop Fryslân. As earste kommen minsken oan bar fan wa't it teory-eksamen ôfsein waard. "Daar hebben we capaciteit voor vrijgehouden." Ien fan wa't it eksamen earder útsteld is, kin syn of har eksamen foar 1 augustus wer ynplanne. Dêrnei binne oare eksamenkandidaten oan bar.

De teory-eksamens wurde ôfnaam by 24 minsken tagelyk. In folle lytsere groep as earst. Der wurde spatskermen pleatst en de luchtferfarsking is oanpast.