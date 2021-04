Oanhâldingen by konfrontaasje mei plysje en ME yn de bosken fan Aldemardum

Yn de bosken njonken de Beukenlaan yn Aldemardum binne ferskate persoanen oanholden nei in konfrontaasje mei de plysje en de ME. Yn de bosk wie ûnder oare in grut fjoer makke. Der spaanden in soad jongelju om yn de bosken mei Keningsdei. Doe't de plysje op it plak kaam, brutsen der ûngeregeldheden út. In groep jongerein kaam rjocht foar de plysje oer te stean en smiet mei grutte stikken hout nei de plysje. Ien plysjeman rekke ferwûne.