Frysk slavernijferline-boek: "Koloniale historie heeft ook Fryslân gevormd"

Tûzenen Fryske farrensmaten

Der wiene Fryske planters, bestjoerders en dûmny's, der wiene Friezen aktyf by de VOC en WIC en ek de admiraliteiten hiene dermei te krijen. Ut gewoane famyljes hawwe der tsientûzenen Fryske farrensmaten op skippen mei west nei fiere lannen, dêr't ynlânske minsken meinaam waarden om as slaaf te wurkjen. "Deze Friezen namen verhalen over 'de ander' mee terug."

Fryslân wie net in isolearre regio, mar just in knooppunt yn tal fan hannelsstreamen, seit sy. Yn letter tiid bleaune Fryske ûndernimmers faker thús yn de Republyk, mar sy wurken wol mei plakferfangers yn de fiere lannen dêr't wol ta slaaf makke minsken oan it wurk set waarden. Oan de oare kant krige ek de beweging dy't him ynset hat foar it ôfskaffen fan de slavernij letter oanhing yn Fryslân, bygelyks yn Harns.

Ek doe wiene der swarte Friezen

Der wiene oarsom ek ta slaaf makke minsken dy't yn Fryslân bedarren. Op ferskate skilderijen út de 17e- en 18e iuw is in Fryske elite werom te finen mei swarte betsjinners. "Het is vaak de vraag of deze zwarte bedienden nu bestaande mensen waren of dat ze zijn afgebeeld om de status van de witte persoon ernaast op te krikken."

Neffens Henkes is der noch net in soad bekend oer de libbensrin fan swarte minsken yn Fryslân yn it ferline. "Maar ze waren er zeker. Het zou mooi zijn als het meer bekendheid had." Henkes nimt as foarbyld Jacobus Groenewoud (1697-1737), in soan fan plantaazjehâlder Dirk Groenewoud en in ta slaaf makke frou. Dizze Jacobus groeide op yn Harns.