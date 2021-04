Trije minsken ferwûne rekke by ûntploffing op It Hearrenfean

Troch in ûntploffing by wurksumheden oan in speedboat op It Hearrenfean binne trije minsken ferwûne rekke. It ûngelok barde njonken in fytsewinkel oan Het Meer, net fier fan De Knipe. De slachtoffers binne foar ûndersyk mei de ambulânse nei it sikehûs brocht, hat de brânwacht bekend makke.