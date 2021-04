Oprop gemeente Ljouwert: "Kom net mear nei de Prinsetún, it is te drok"

De BOA's hanthavenen benammen op oerlêst troch lûd en drank. De coronamaatregels wurde waarden net al te bot hanthavene. "We gaan er niet met gestrekt been in," sei in wurdfierder fan de gemeente Ljouwert earder. Dochs wie it ek foar BOA's wol in nije situaasje. Ien fan harren sei: "It is net te leauwen, sûnt corona haw ik dit noch net meimakke hjir yn de Prinsetún."

"Moat kinne"

De jongelju op de grûn hawwe der minder muoite mei. "Moat kinne," seit ien. In oar seit: "Sa heart it eins. It is spitich fan corona, mar oars soe it ek sa wêze. Ik bin der net sa benaud foar. Ik kin my wol foarstelle dat minsken fernuvere binne. Benammen âldere minsken miskien."