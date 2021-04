Mear kaarten beskikber foar kommende wedstriid fan Cambuur

It duel fan freed is oanjûn as testevenemint en dan meie der lang om let wer supporters yn it stadion. Ein septimber ferline jier wie de lêste wedstriid mei wat publyk. Dat wie SC Cambuur - Jong FC Utrecht.

Belangstellenden kinne har fia in formulier op de webside fan de Ljouwerter fuotbalklup opjaan. Mei in lotting wurdt bepaald wa't nei de wedstriid mei.