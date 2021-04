Fryslân fiert dizze Keningsdei yn it lyts, de sfear is net minder feestlik

Yn 1898 is dêr de iennige Keninginneferiening yn it lân oprjochte by de ynhuldiging fan Wilhelmina. It bestjoer hat de spesjale outfit oandien: jaskes yn de kleuren fan de flagge, swarte huodsjes en oranje 'ferdommelinkjes' oftewol strikjes. "De sturtjassen hearre derby", seit Durkje.

"Oeral hingje flaggen, we ha de klokken al let en it Wilhelmus is songen en spile. We ha de minsken oproppen dy't in muzykynstrumint bespylje om yn de doar of op strjitte te spyljen. Dat hat se dien, dat wie pikefel", follet Gerrit oan.

Om 12.00 oere koenen Makkumers 'soep op de stoep' ite. "In soad minsken dogge mei, se ite selsmakke sop of helje it by de hoareka wei", fertelt Arnolda. En oan de ein fan de dei wurdt it gjin sop mar sûpe op de stoepe as elk in oranjebitterke nimt."