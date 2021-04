Kaartferkeap foar PC yn Frjentsjer is foarearst útsteld

De kaartferkeap foar de 168e PC, dy't foar 4 augustus op de aginda stiet, is útsteld. Normaal sprutsen begjint de foarferkeap op de earste sneon fan maaie. De PC lit witte dat it op dit stuit noch net dúdlik is hoefolle publyk oft by de PC yn Frjentsjer komme mei dit jier.