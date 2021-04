WEROMBLIK: Doe't 30 april noch Keninginnedei wie

Keninklike besite yn 2008

Op 30 april 2008 brocht keninginne Beatrix in besite oan Makkum en Frjentsjer. It waard in feestlike dei dy't sûnder in probleem ferrûn. Der kamen 15.000 minsken nei Makkum en 20.000 nei Frjentsjer om de keninklike famylje te sjen. Dat beide besites folle langer duorren as pland wie, wie neffens skiedend kommissaris Nijpels in teken dat Beatrix it tige nei it sin hân hie.