Hoe fiert Fryslân dizze Keningsdei?

"It docht hartstikke sear, dat it foar it twadde jier oergiet", seit Anton de Boer. Hy is foarsitter fan it Drachtster Oranje Comité. "We ha moannen dwaande west mei it programma, mar we ha besletten om neat te dwaan fanwegen corona."

It komitee hat wol neitocht oer in alternative fiering. "Mar we wolle net dat as we wat leuks dogge en dat minsken miskien siik wurde, dat dat dan by ús weikomt. Dus kieze we derfoar om it programma troch te skowen nei takom jier."

Sels fiert De Boer Keningsdei dus thús. "Om kertier oer seizen fan 'e moarn ha ik de flagge al ophongen. Oars wie ik altyd al betiid op paad om dingen te regeljen, mar dat is no net sa. Ik sil no op telefyzje nei de keninklike famylje yn Eindhoven sjen."