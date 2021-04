Ringe strânljip op It Amelân wiist út dat fûgel hast 34 jier âld wie

Werkman fûn de fûgel 'by it Suudwest'. "Ik was toevallig een ommetje aan het doen, een deed een rondje zeelijn en later wat hogerop. Als ik een dode vogel zie, kijk ik altijd of 'ie ook wat omheeft, meestal niet, maar nu zag ik een ring. Daarop stond dat 'ie geringd was. Het ringnummer heb ik op internet ingevoerd en dan krijg je informatie over het ringen. Hij was al wel paar weken dood, maar heeft dus 34 jaar geleefd, dat is best oud."