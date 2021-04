FIDEO: "Ik meitsje my wol wat soargen oer jo"

Yn de sânde ôflevering fan Fan binnenút giet it oer âldereinmishanneling. Want, wa sjocht dat? De thússoarch komt efter de foardoar en sinjalearret in soad. Wykferpleechkundige Jildau Postma fertelt wêr't se op let. De âldere sit sels altyd net te wachtsjen op al dy drokte. In lêstich dilemma dêr't Veilig Thuis Friesland faak mei te krijen hat. Wannear grypst yn, en wannear litst it sa as it is?