Plysje pakt man (55) foar brânstichting yn âld muzykgebou Dokkum

Neffens de plysje giet it om in 55-jierrige man sûnder fêste wen- of ferbliuwsplak. Plysjes tinke dat er ek in bedriuwsbuske fernield hat, yn it earste wykein fan april.

Al nei de earste brân wie der net folle mear oer fan it âld opslachgebou fan muzykferiening DoMuKo, oan de Van Kleffenstrjitte yn Dokkum. By de twadde brân binne de parten dy't noch stiene folslein ôfbaarnd. In stel dat doe mei de camper neist it gebouw parkearre stie, koe doe ûntsnappe oan it fjoer.

Beide kearen soe it fjoer begûn wêze yn in bulte ôffal achter it gebou. De plysje meldt dat de fertochte dage is. Hy moat him meikoarten foar de rjochter ferantwurdzje.